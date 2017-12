berlin kriminell.de

Gerichtsreportagen

Richtigstellung:

Rechtsanwältin nicht wegen "Sex mit Häftlingen angeklagt"

von C. Rockenschuh



Berlin, 12. Dezember 2017 Am nächsten Montag wird am Amtsgericht Tiergarten gegen die Berliner Rechtsanwältin Stephanie B. (39) verhandelt. Sie soll einen (jetzt mitangeklagten) Häftling und mutmaßlichen Dealer in der U-Haft mit Tilidin versorgt haben. - Nun hat jemand nicht dicht gehalten und es schallt vorweihnachtlich "Sex, Drugs and Rock 'n' Roll" durch die Medien. Alles für ein interessiertes Publikum, dessen ganze Welt ein "Tatort" ist. - Die Justizbehörde stellt richtig. (jetzt mitangeklagten)







So gibt es seitens der Verteidigung auch gern Einstweilige Verfügungen und Abmahnungen mit der Schmierseife "Persönlichkeitsrechte", um der Presse die Berichterstattung zu erschweren. (Und / oder 'nen schnellen Euro nebenbei zu machen.) - Die Retourkutsche ist -> dafür erfährt alle Welt, dass eine Berliner Rechtsanwältin 'mutmaßlich' nicht nur Drogen in den Knast schmuggelte, sondern auch noch 'mutmaßlich' Sex mit Delinquenten hatte.







Vorab stellt die Justiz-Behörde noch einmal klar: Die Rechtsanwältin ist nicht wegen "Sex mit Häftlingen angeklagt". Dafür gibt es keinen Paragrafen. Und das interessiert auch eher die

Der Juristin werden ausschließlich " Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz " zur Last gelegt. NJW schreibt:

"Es gibt noch qualifizierte Gerichtsreporter..."

NJW-aktuell - web.report H. 38/2010, S.3









